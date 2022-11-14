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Неуправляемая Tesla насмерть сбила двух человек в Китае
Появились кадры из Китая, где автомобиль Tesla в буквальном смысле сошел с ума. В результате программного сбоя машина стала неуправляемой. На огромной скорости она выехала на трассу и набрала скорость почти до 200 километров в час. Тесла мчалась, не разбирая дороги, сбила насмерть двоих человек и врезалась в здание. Водитель чудом остался жив. В компании Илона Маска пообещали оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.
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