Неуседа: Литва должна и будет применять санкции Евросоюза против России

Литовский президент выступил против соглашения с Россией по транзиту в Калининград. "Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо коридорах", - написал на своей странице в Facebook президент страны. Кроме того, Науседа подчекнул, что Литва должна и будет применять санкции Евросоюза против России.



По словам политика, он уже обсудил этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Напомним, ранее глава европейской дипломатии Боррель заявил, что ЕС будет делать пересмотр и вносить изменения в документы, чтобы транзит товаров заработал. К единому решению этого вопроса в Европе, видимо, еще не пришли.