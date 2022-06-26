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Неуседа: Литва должна и будет применять санкции Евросоюза против России
Литовский президент выступил против соглашения с Россией по транзиту в Калининград. "Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо коридорах", - написал на своей странице в Facebook президент страны. Кроме того, Науседа подчекнул, что Литва должна и будет применять санкции Евросоюза против России.
По словам политика, он уже обсудил этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Напомним, ранее глава европейской дипломатии Боррель заявил, что ЕС будет делать пересмотр и вносить изменения в документы, чтобы транзит товаров заработал. К единому решению этого вопроса в Европе, видимо, еще не пришли.
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