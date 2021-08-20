Неутешительная мировая статистика COVID-19

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 210 миллионов человек. В США за неделю заболели миллион граждан.

Япония



Рекордные суточные показатели заболеваемости фиксируются в Японии. В больницах Окинавы не осталось мест для тяжелых пациентов.



Великобритания



Самый высокий суточный показатель заболевания за последний месяц и в Великобритании - почти 5 тысяч зараженных.



Австралия



Локдаун не помогает избавиться от новых случаев COVID в Австралии. К слову, в стране уже шестой тотальный карантин. Там тоже рекорд последних дней. За неделю коронавирусом заболели около 3 тысяч человек.



Турция



На фоне распространения вируса в Турции решили требовать у непривитых отрицательный ПЦР-тест в кинотеатрах, ресторанах, междугороднем транспорте и аэропортах.



Франция



Во Франции господдержки могут лишиться рестораны, если на входе у посетителей они не будут требовать санитарный пропуск.





