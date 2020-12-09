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Неутешительный прогноз ведущих мировых финансовых институтов
Пандемия нанесла серьезный удар по мировой экономике. Потребуется не менее трех лет, чтобы восстановить производство. Об этом заявил глава Всемирного банка. Почти 100 миллионов человек в разных странах оказались в крайней нищете. По прогнозу МВФ, мировая экономика сократится почти на 4,5 %. Объем торговли товарами может снизиться в мире более чем на 5,5 %, а объем торговли услугами - почти на 15,5. С таким прогнозом выступила Конференция ООН по торговле и развитию. Это самый большой спад за последние 30 лет.
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