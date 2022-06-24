3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Неужели Украину и Молдову примут в Евросоюз или это очередная насмешка?
Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов в ЕС для Киева и Кишинева - сообщил глава Евросовета. В своем аккаунте в Twitter Шарль Мишель отметил: это "исторический момент". Вот президент Франции считает, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление является политическим решением и "сигналом" для России. Грузия же, по заявлениям Макрона, получит соответствующий статус после ответов на вопросы, которые Еврокомиссия считает приоритетными.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все