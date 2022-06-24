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Неужели Украину и Молдову примут в Евросоюз или это очередная насмешка?

Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов в ЕС для Киева и Кишинева - сообщил глава Евросовета. В своем аккаунте в Twitter Шарль Мишель отметил: это "исторический момент". Вот президент Франции считает, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление является политическим решением и "сигналом" для России. Грузия же, по заявлениям Макрона, получит соответствующий статус после ответов на вопросы, которые Еврокомиссия считает приоритетными.

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