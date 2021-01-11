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"Невероятная" драка в Варшаве

Эти кадры (неудивляйтесь) из Варшавы. Где же еще устроить драку, кроме как под окнами "учительской".Это мы о Польше, которая любит давать Беларуси разного рода уроки. Прямо возлестоличного Дворца культуры в Варшаве БЧБ-"интеллигенты" устроили кровавую бойню. Что за лакомыйкусок не поделили они - историяумалчивает.

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