Невероятное спасение попало на камеру очевидцев в Канаде

Неподалеку от Ванкувера на горнолыжном курорте 8-летний мальчик буквально повис в воздухе, выскользнув из кресла канатной дороги. Отец пытался удержать сына, но перетянуть его обратно не смог. До земли было целых 6 метров. На помощь ребенку кинулись 5 подростков. Они действовали быстро и слаженно - натянули кусок заградительной сетки и благополучно поймали сорвавшегося с подъемника мальчика.