Невероятной красоты северное сияние можно наблюдать в Финляндии - такой интенсивности не было давно

Несколько ночей подряд в приполярных регионах страны природа устраивала настоящее световое шоу. Северного сияния такой интенсивности и масштаба не видели здесь давно. Как утверждают метеорологи, это результат повышенной солнечной активности. Излучение причудливо преломляется в атмосфере, превращая ночи в поистине небывалый карнавал света и красок.