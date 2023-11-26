ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Невероятной красоты северное сияние можно наблюдать в Финляндии - такой интенсивности не было давно

Несколько ночей подряд в приполярных регионах страны природа устраивала настоящее световое шоу. Северного сияния такой интенсивности и масштаба не видели здесь давно. Как утверждают метеорологи, это результат повышенной солнечной активности. Излучение причудливо преломляется в атмосфере, превращая ночи в поистине небывалый карнавал света и красок.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все