Невероятной мощности шторм обрушился на курортные города Турции

Камеры видеонаблюдения в Бодруме засняли настоящий апокалипсис, творившийся на улицах. Порывы ветра сносили билборды и уличную мебель, дождь залил улицы. Власти даже объявили красный режим опасности в популярной у туристов Анталии - впервые за историю региона. К счастью, шторм обошел его стороной.