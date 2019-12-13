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Невероятной мощности шторм обрушился на курортные города Турции

Камеры видеонаблюдения в Бодруме засняли настоящий апокалипсис, творившийся на улицах. Порывы ветра сносили билборды и уличную мебель, дождь залил улицы. Власти даже объявили красный режим опасности в популярной у туристов Анталии - впервые за историю региона. К счастью, шторм обошел его стороной.

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