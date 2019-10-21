Невероятной мощности торнадо обрушился на Даллас этой ночью. Кадры огромной воронки публикуют местные жители. Стихия валила деревья, переворачивала машины и даже срывала крыши. Почти 100 тысяч человек остались без электричества. В некоторых районах зафиксированы утечки газа. Сегодня в городе во многих школах отменены занятия из-за поврежденных зданий.





