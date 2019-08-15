Холодильник вместо телефона. Невероятной находчивостью поразила девушка из США. Родители отобрали у нее смартфон в качестве наказания, но та продолжила делать записи на своей твиттер-странице с игровой консоли. Когда забрали и этот гаджет, Дороти не растерялась: следующая публикация была сделана при помощи умного холодильника. В соцсети появились хештеги поддержки - "свободу Дороти". Но девочка до сих пор наказана и останется без гаджетов как минимум до конца лета - так решили родители.