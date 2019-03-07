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Невероятный урожай мимозы собирают к Международному женскому дню в Италии

Осенние дожди и мягкая, солнечная зима способствовали раннему и идеальному цветению. Правда, сезон сбора оказался короче обычного: 25 дней вместо традиционных 40. На цветочном рынке Сан-Ремо оптовики прилагают все усилия, чтобы доставить цветы на рынки по всей Италии и за рубеж.

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