Невероятный урожай мимозы собирают к Международному женскому дню в Италии

Осенние дожди и мягкая, солнечная зима способствовали раннему и идеальному цветению. Правда, сезон сбора оказался короче обычного: 25 дней вместо традиционных 40. На цветочном рынке Сан-Ремо оптовики прилагают все усилия, чтобы доставить цветы на рынки по всей Италии и за рубеж.