ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Невежество киевского режима - в офисе Зеленского оскорбили Индию и Китай

Ресентимент киевского режима. В офисе Зеленского оскорбили Индию и Китай. Скандальное заявление в интервью "Новому изданию" сделал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал у этих стран.

По его словам, эти государства серьезно вкладываются в научную деятельность, но это "ничего не значит". Более того, Подоляк даже подчеркнул, что факт отправки Индией миссии на Луну не означает, "что эта страна точно понимает, что такое современный мир". Кто тогда понимает, Подоляк уточнить забыл. Но высказался о засоряющих сознание "мусорных оценках". Вот только не своих. Таковые приписал МАГАТЭ и Красному Кресту. А ООН и вовсе назвал лоббистской конторой: "ООН на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности. ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International - все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками".

Скандальные заявления все чаще звучат на фоне ослабления поддержки Запада.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все