Невежество киевского режима - в офисе Зеленского оскорбили Индию и Китай

По его словам, эти государства серьезно вкладываются в научную деятельность, но это "ничего не значит". Более того, Подоляк даже подчеркнул, что факт отправки Индией миссии на Луну не означает, "что эта страна точно понимает, что такое современный мир". Кто тогда понимает, Подоляк уточнить забыл. Но высказался о засоряющих сознание "мусорных оценках". Вот только не своих. Таковые приписал МАГАТЭ и Красному Кресту. А ООН и вовсе назвал лоббистской конторой: "ООН на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности. ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International - все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками".