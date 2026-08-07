New Statesman: миграционный кризис в Сеуте - это позор Европы

Миграционный кризис в Сеуте - это позор Европы", - пишет британский журнал New Statesman. ЕС оказался неспособен на солидарную и оперативную реакцию: неожиданный вызов поставил в тупик как руководство единой Европы, так и правительства Старого Света.

Между тем в Сеуте все еще остаются сотни, а, может, тысячи прибывших из Марокко нелегалов. Часть испанские власти переправляют на европейский берег для рассмотрения их дела.

На африканском берегу гуманитарные организации строят лагеря и обустраивают кухни для долгосрочного содержания мигрантов. Испанские спецслужбы заявляют, что среди нелегалов есть десятки потенциальных террористов.