New York Times: Мирные переговоры между Россией, США и Украиной мертвы
Автор:Редакция news.by
Курс на отдаление: мирные переговоры между Россией, США и Украиной окончательно мертвы. Об этом пишет New York Times. Авторы статьи отмечают, что у сторон больше нет стимула для диалога, а Вашингтон больше не выглядит как надежный посредник. Из-за войны с Ираном Украина для США отошла на второй план.
На этом фоне Киев пытается сделать ставку на собственное производство дронов и оружия, а киевский режим активно ищет новых партнеров, хотя, по мнению аналитиков статьи, без американских поставок техники Киеву грозят тяжелые времена.