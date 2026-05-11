New York Times: Мирные переговоры между Россией, США и Украиной мертвы

Курс на отдаление: мирные переговоры между Россией, США и Украиной окончательно мертвы. Об этом пишет New York Times. Авторы статьи отмечают, что у сторон больше нет стимула для диалога, а Вашингтон больше не выглядит как надежный посредник. Из-за войны с Ираном Украина для США отошла на второй план.