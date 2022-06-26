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New York Times: Украиной управляет союз западных разведок
Американское издание New York Times опубликовало материал, в котором раскрывается степень вовлеченности западных разведок в украинский конфликт. В статье сообщается, что все поставки иностранного оружия координируются ЦРУ. Вместе с ними работают разведки Великобритании, Франции, Канады и ряда других стран. ЦРУ занимается обучением украинских военнослужащих управлять технологически сложным оружием. Поэтому в украинской столице работает огромное число западных военных и сотрудников спецслужб. Эти разведки передают Киеву огромный объем данных о расположении, перемещениях, вооружениях российских войск. Эта статья - первое прямое подтверждение того, что Запад непосредственно управляет всей военной активностью Украины - фактически с Россией воюют Штаты и Европа. Более того, Киев сам является, де-факто, оружием и не обладает ни малейшей свободой в принятии стратегических или тактических решений.
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