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New York Times: в Техасе запущен завод по производству 155-миллиметровых снарядов для Киева
США не прекращают делать все, чтобы война до последнего украинца не завершилась. Как пишет New York Times, в Техасе запущен завод по производству 155-миллиметровых снарядов для Киева. Это первое предприятие, которое Пентагон возвел с нуля после начала военных действий. Завод будет выпускать по 30 тысяч снарядов в месяц, что примерно вдвое больше нынешнего объема производства в США. Впрочем, и это вряд ли спасет ситуацию.
Да и с чешской инициативой по закупке миллиона боеприпасов не срослось - почти половина закупленных в Африке и Азии снарядов для Киева оказались некачественными или с изъянами и не могут быть поставлены в срок, сообщает Financial Times.
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