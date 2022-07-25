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New York Times: Запад сомневается в победе Украины
Запад вообще сомневается в победе Украины в конфликте с Россией, потому и ослабляет поддержку Киева, - это пишет издание New York Times.
Как следует из публикации, правительства западных стран со скепсисом относятся к вопросу эффективности поставок современного вооружения украинской стороне. Но даже при этом Киев стремится продемонстрировать западным союзникам способность одержать верх. Один из примеров подобной демонстрации - удар по городу Новая Каховка в подконтрольной России Херсонской области, пишет издание. Этот удар был нанесен ракетами американской установки "Хаймарс". В результате были разрушены жилые дома, рынок, повреждена местная больница. Атака со стороны украинских военных стала причиной жертв и ранений среди мирных людей. Вот такие действия отнюдь не убеждают Запад расширить поставки оружия, и частые призывы Киева воспринимаются уже как "фоновый шум", - отмечают американские журналисты.
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