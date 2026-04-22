Праздник европослушания отменяется: пока в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен и ее товарищи радовались, что Орбан больше не будет мешать выдавать Украине 90 млрд евро и очередную порцию антироссийских санкций, в тихой Болгарии созрел сюрприз.

Сюрприз зовут Румен Радев. В западной прессе его моментально окрестили "Троянским конем Путина". И этот "конь" не просто деревянный, а железобетонный. Экс-президент и бывший военный летчик, он не сильно воодушевлен тем, что страна в зоне евро, а также требует мира: хочет, чтобы все решалось дипломатией, а не пушками.

Вишенка на торте: спикер парламента Словении Зоран Стефанович рвет шаблон окончательно - он собирается лететь в Москву праздновать 9 Мая и поговаривает о референдуме по поводу выхода из НАТО.

Итак, из-за чего же Брюссель срочно закупается валидолом? Болгария: восьмые внеочередные парламентские выборы за последние 5 лет. Страна, уставшая от политической чехарды, наконец делает выбор, и выбор этот - Румен Радев. Человек с сотнями налетанных часов на МиГ-29, генерал, экс-главком ВВС, 9 лет отсидевший в президентском кресле.

В январе 2026 года он демонстративно покидает этот пост (чтобы не ждать, пока выгонят), создает левоцентристскую коалицию "Прогрессивная Болгария" и идет во власть реальную - в премьерское кресло. Что он говорит? Да все то, за что в Европе сейчас объявляют "персоной нон грата". "Хватит кормить войну", - заявляет он.

Украина, по его мнению, конфликт не выиграет. Вступление Украины в ЕС? Категорически против. Еврозона для Болгарии? Только через референдум. При этом чтобы совсем добить пульсирующую вену на виске Урсулы фон дер Ляйен, он призывает восстановить связи с Россией.

А про Крым так и вовсе говорит: "Реалистично смотрите, это российская территория". Но самое интересное даже не это, Болгария - это арсенал Европы, та самая "пороховая бочка", но в прямом, промышленном смысле. Она обеспечила Украине едва ли не треть всего оружия в начале конфликта.

На военном заводе в городе Сопот штампуют взрывчатку и снаряды 24/7. А в 2025 году немецкий концерн Rheinmetall заключил сделку на сумму более 1 млрд евро по строительству совместного предприятия прямо на этом заводе. План - выпуск 155-миллиметровых убойных снарядов тоннами. И вот теперь всем этим "счастьем" будет управлять Радев.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:

"Коалиция Радева выиграла, и это является очень серьезным показателем. Это приоритет национальных интересов. ЕС - основная идеологическая составляющая там, но помимо того, что они придерживаются определенного отношения к России, там же еще наблюдается запрос на политическое единство внутри самого ЕС, а его нет. Раскол в ЕС, который мы видим, в том числе по украинскому вопросу, является достаточно весомым фактором, лежащим в основе уже более серьезных событий, которые будут символизировать политический закат Евросоюза".

В общем, нейтрализовали Орбана - получили Радева. Поменяли шило на мыло, но мыло оказалось возможной динамитной шашкой.

Теперь самый циничный момент - США. Этот хаос внутри ЕС Штатам только на руку: ослабленный, трясущийся Евросоюз - это послушный Евросоюз, который не будет пищать, когда дядя Сэм попросит купить еще партию сжиженного газа по тройной цене.

По большому счету им глубоко фиолетово, кто рулит в Софии или Будапеште, пока реки денег текут на их ВПК. Американское издание The New York Times назвало победу Радева "плохой новостью для Киева". А вот европейский аналитик Золтан Кошкович вообще выдал перл: по его оценке, этот "второй Орбан" испортит жизнь Евросоюзу куда сильнее, чем первый.

И пока Брюссель в панике ищет "агентов Кремля" (а их там, по их же логике, уже скоро будет большинство в парламентах), реальные хозяева жизни просто наблюдают за этим балаганом со стороны, и им нравится.

Финал этой оперы или оперетты хоть еще и не написан, но музыка уже играет жутковато. Миграция, экономический кризис, потеря суверенитета - вот почва, на которой расцветают такие "неудобные" политики.

И если Брюссель продолжит делать вид, что проблема не в их политике, а в "происках Кремля", то скоро они увидят не одного "троянского коня", а целую Троянскую войну на своих задворках. Уставший от мигрантов, кризисов и необходимости быть кошельком для чужой войны болгарский избиратель и не только говорит: "Хватит!"