Незабываемый выпускной: два человека погибли от стрельбы в Ричмонде

Два человека погибли в результате стрельбы в Ричмонде. Полиция сообщила, что инцидент произошел в парке, который примыкает к кампусу колледжа, где незадолго до этого завершилась церемония вручения дипломов средней школы. Когда люди услышали пугающие звуки, начали в панике разбегаться.

В результате инцидента погибли 18-летний студент и 36-летний мужчина, который присутствовал на выпускном вечере. Еще пятеро получили огнестрельные ранения, причем одна из них - травмы, угрожающие жизни.

Спустя некоторое время 19-летний подозреваемый был взят под стражу, и ему будут предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в убийстве второй степени. Полиция полагает, что подозреваемый знал по крайней мере одну из жертв. Так же у парня обнаружены и изъяты несколько пистолетов.