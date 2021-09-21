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Незаконного путешественника из Украины задержали в Столинском районе
Пинские пограничники заявляют о задержании нарушителя со стороны Украины. Инцидент случился накануне в Столинском районе. Местные жители увидели неизвестного, который шел с сопредельного государства, и позвонили на погранзаставу. Нарушителя нашли прячущимся на сеновале. 54-летний уроженец Львовской области имел при себе паспорт, деньги, мобильный телефон и суточный запас продуктов. Мотивом своего поступка мужчина объяснил поиск лучших условий жизни, так как он был в ссоре с родственниками. Результат незаконного путешествия - штраф, депортация на родину и запрет въезда в Беларусь на 2 года.
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