Почему любовь к Западу президента Зеленского так сильна, что оборачивается неуважением к своему народу? Украинские политики оценивают европоцентризм официального Киева как нездоровый.

Верность европейским ценностям не предполагает принятия внешнего управления страной. Недавно канадский посол заявил, что Украина стала "лабораторией реформ", которые в своих странах никто проводить не рискнет: Рабинович уверен, что роль подопытного кролика не достойна большой европейской страны.