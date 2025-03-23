Хорошо иметь рядом сильного и крепкого союзника. Но что делать странам, таким как Сербия, у которых вокруг нет дружественных соседей? По поводу ситуации в Сербии с "Первым информационным" поговорил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, Сербия уже столкнулась в свое время с войной. Народ Сербии испытал те горести войны, которые были в конце 90-х годов. И сегодня опять в центре Балканского полуострова господа коллективного Запада пытаются раздуть огонь очередной цветной революции.

Александр Вольфович:

"Мы прекрасно понимаем, к чему приводят цветные революции. Ни одна из них не принесла спокойствие, мир и благополучие еще ни одной стране".

Президент Сербии Александр Вучич и руководство Сербии говорят о том, что это попытки повторить сценарий майдана 2014 года в Украине. Данная революция только использует потенциал молодежи, которая выступает протестной силой сегодня в Сербии и до конца не понимает, что она делает.

"Они не выдвигают никаких реальных политических требований. Требуют свержения правительства, новой власти - к чему ему это приведет? Они сами не понимают", - отмечает госсекретарь Совета безопасности.

По его мнению, такому маленькому суверенному государству сегодня сложно одному противостоять вызовам и угрозам. Тем более, Сербия не обладает какими-то значительными ресурсами, но все же отстаивает свою политику. Если бы Сербия была в союзе с каким-то государством, например, с Российской Федерацией, никто не посмел бы поднять руку на эту страну. Поэтому такие союзы очень важны, прежде всего для того, чтобы на территории страны был мир, спокойствие и безопасность.