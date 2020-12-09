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Ни дня без драки. Такой девиз последнее время у властей в Украине

На первой сессии райсовета в Сумах депутаты устроили потасовку из-за выборов председателя и его заместителя.

Весело и в Харькове. Там проходит первая сессия Харьковского городского совета 8-го созыва. У здания протест, а внутри потасовки: депутаты оппозиционной партии "За жизнь" заблокировали трибуну для выступлений.

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