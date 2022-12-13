Ни дня без конфуза: на вручении подарков дети военных водили Байдена за руку, чтобы он не потерялся

Ни дня не проходит без казусов! Очередной - на вручении подарков детям военных на базе в пригороде Вашингтона. Байден вместо трибуны направился прямо к игрушкам: его привлек велосипед. Чтобы направить президента в нужную сторону после выступления организаторы подстраховались и попросили одну из девочек водить дедушку за руку. Несмотря на уловки организаторов, Сонный Джо, улучив минутку, вновь отправился к велосипеду, но тут подоспела еще одна девочка, так что подарок все же пришлось отдать.