3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ни дня без конфуза: на вручении подарков дети военных водили Байдена за руку, чтобы он не потерялся
Ни дня не проходит без казусов! Очередной - на вручении подарков детям военных на базе в пригороде Вашингтона. Байден вместо трибуны направился прямо к игрушкам: его привлек велосипед. Чтобы направить президента в нужную сторону после выступления организаторы подстраховались и попросили одну из девочек водить дедушку за руку. Несмотря на уловки организаторов, Сонный Джо, улучив минутку, вновь отправился к велосипеду, но тут подоспела еще одна девочка, так что подарок все же пришлось отдать.
И неудивительно, что Джо Байден продолжает терять свои политические позиции. Согласно опросу телеканала CNBC, лишь 19 % опрошенных готовы поддержать кандидатуру нынешнего президента США на следующих выборах. При этом 70 % респондентов не хотят, чтобы он баллотировался на второй срок. Среди основных причин они назвали его возраст.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов