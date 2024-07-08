Ни один альянс не получает большинства, на коалицию никто не согласен. Францию ждет период политического хаоса, споров и разногласий

Франция подводит итоги досрочных парламентских выборов. Ни одна из политических сил не смогла получить большинство и не сможет в одиночку сформировать правительство. Причем и на коалицию никто не согласен. Ожидаемо, после выборов начались массовые беспорядки. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Не обошлось без задержаний по всем канонам европейской "демократии".

Минувшей ночью в Париже было жарко. Кордоны из полицейских перекрывали улицы и атаковали демонстрантов шашками со слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Готовы были применять и водометы - их заранее пригнали в центр города.

Беспорядки начались после того, как были объявлены предварительные итоги второго тура досрочных парламентских выборов. На улицы французской столицы вышли сторонники и левых сил, и правых, и просто неравнодушные парижане. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и в полицию полетели камни, бутылки, фейерверки, и даже "коктейли Молотова". Радикалы поджигали велосипеды, автомобили, крушили витрины. Итог уличных боев - 25 задержанных, есть и пострадавшие.





Итоги выборов во Франции

Лидирует левая коалиция "Новый народный фронт". У нее 182 депутатских мандата. На втором месте - центристская коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе за республику" - 168 мест. Правое "Национальное объединение", которое уверенно лидировало по итогам первого тура, теперь отброшено на третье место - у партии 143 мандата.





Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной. Марин Ле Пен, глава партии "Национальное объединение"

Чтобы добиться такого результата, коалиция Макрона пошла на сделку с левым альянсом Меланшона: перед вторым туром они решили не отнимать голоса друг у друга в округах, где у них были шансы на победу. Более 200 представителей двух политических сил даже сняли свои кандидатуры в пользу злейших врагов, лишь бы те были не из партии Ле Пен. В этом Макрон, конечно, преуспел, но в результате открыл дорогу во власть левым, которые дальше уже договариваться не намерены.





Итоги выборов бесспорны. Поражение президента и его политической силы подтверждено. Президент должен признать это поражение, не пытаясь обойти его каким-либо образом. Премьер должен уйти. Тем более, что он никогда не пользовался доверием. Жан-Люк Меланшон, лидер альянса "Новый народный фронт"

Сам Эммануэль Макрон так и не появился на публике и даже отменил анонсированное телеобращение к нации. Вместо него выступил премьер.

Политическая сила, которую я представлял, показала результат в три раза лучше предсказанного опросами, но не получила большинства. Соблюдая традицию и следуя собственным принципам, я подам президенту прошение об отставке. Знаю, что многие французы не уверены в будущем, потому что ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства. Это беспрецедентная ситуация для нашей страны. Габриэль Атталь, премьер-министр Франции