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Ни один альянс не получает большинства, на коалицию никто не согласен. Францию ждет период политического хаоса, споров и разногласий
Франция подводит итоги досрочных парламентских выборов. Ни одна из политических сил не смогла получить большинство и не сможет в одиночку сформировать правительство. Причем и на коалицию никто не согласен. Ожидаемо, после выборов начались массовые беспорядки. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Не обошлось без задержаний по всем канонам европейской "демократии".
Минувшей ночью в Париже было жарко. Кордоны из полицейских перекрывали улицы и атаковали демонстрантов шашками со слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Готовы были применять и водометы - их заранее пригнали в центр города.
Беспорядки начались после того, как были объявлены предварительные итоги второго тура досрочных парламентских выборов. На улицы французской столицы вышли сторонники и левых сил, и правых, и просто неравнодушные парижане. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и в полицию полетели камни, бутылки, фейерверки, и даже "коктейли Молотова". Радикалы поджигали велосипеды, автомобили, крушили витрины. Итог уличных боев - 25 задержанных, есть и пострадавшие.
Итоги выборов во Франции
Лидирует левая коалиция "Новый народный фронт". У нее 182 депутатских мандата. На втором месте - центристская коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе за республику" - 168 мест. Правое "Национальное объединение", которое уверенно лидировало по итогам первого тура, теперь отброшено на третье место - у партии 143 мандата.
Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной.
Чтобы добиться такого результата, коалиция Макрона пошла на сделку с левым альянсом Меланшона: перед вторым туром они решили не отнимать голоса друг у друга в округах, где у них были шансы на победу. Более 200 представителей двух политических сил даже сняли свои кандидатуры в пользу злейших врагов, лишь бы те были не из партии Ле Пен. В этом Макрон, конечно, преуспел, но в результате открыл дорогу во власть левым, которые дальше уже договариваться не намерены.
Итоги выборов бесспорны. Поражение президента и его политической силы подтверждено. Президент должен признать это поражение, не пытаясь обойти его каким-либо образом. Премьер должен уйти. Тем более, что он никогда не пользовался доверием.
Сам Эммануэль Макрон так и не появился на публике и даже отменил анонсированное телеобращение к нации. Вместо него выступил премьер.
Политическая сила, которую я представлял, показала результат в три раза лучше предсказанного опросами, но не получила большинства. Соблюдая традицию и следуя собственным принципам, я подам президенту прошение об отставке. Знаю, что многие французы не уверены в будущем, потому что ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства. Это беспрецедентная ситуация для нашей страны.
Ситуация действительно беспрецедентная. Скорее всего, будет сформировано так называемое техническое правительство, которое будет отвечать за бесперебойное исполнение функций государства. А вот какие-либо политические решения принять уже будет сложно. И все это накануне Олимпийских игр.
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