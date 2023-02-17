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Ни одна страна не готова поставлять Киеву истребители, заявил глава украинского МИД

Ни одна страна не готова поставлять Киеву истребители, заявил глава украинского МИД

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одно государство мира не готово на данный момент поставлять Киеву боевые самолеты. Об этом пишет БелТА.

"Пока ни одна страна не обязалась поставлять истребители. Но некоторые правительства, как британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях, другие сделают это в ближайшее время", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Киев особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов.

Фото:офиспрезидента Украины

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