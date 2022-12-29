Ниагарский водопад почти замерз

В Канаде небывалые морозы - минус 40 градусов и ниже. В районе озера Эри - невероятные пейзажи - дома превратились в сказочные избушки. Ниагарский водопад, который лежит на границе Канады и Штатов, практически полностью замерз. Правда, говорят, что замерзнуть полностью он не может в принципе - очень велики объемы воды и слишком быстро она движется. Но видимо у природы свои планы.