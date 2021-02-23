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Ниагарский водопад покрылся льдом

Небывалой красоты картину могли наблюдать жители США и Канады. После нескольких недель аномальных морозов покрылся льдом Ниагарский водопад. Туристы массово фотографируются на фоне покрытой льдом достопримечательности. А солнечная погода и незамерзшие потоки воды образовывают радугу.

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