ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ниагарский водопад засветился синим цветом в честь нового наследника британского престола

Малыш появился у герцогов Сассекских (принца Гарри и Меган Маркл) накануне

и стал седьмым кандидатом на корону. К слову, в предыдущие годы водопад светился синим и розовым цветами в честь рождения детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все