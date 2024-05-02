Чудовищной трагедии и бесчеловечной расправе в одесском Доме профсоюзов 10 лет. 2 мая 2014 года сторонники уже полностью марионеточного киевского режима зверски расправились с противниками Евромайдана. Украинские националисты загнали противников госпереворота в здание на городской площади, а затем подожгли. Заживо сгорели очень многие. Тех, кто пытался спастись, расстреливали, избивали, издевались. Те события стали одним из символов украинского нацизма. Организаторов кровавой акции сегодня назвал глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Но официально наказания за расправу никто так и не понес. И пока у власти те, кто идеологически стал последователем преступников, ждать правосудия бессмысленно. Как заявили в МИД России, возмездие настигнет исполнителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, по итогам СВО будет необходим большой трибунал, где соберут все преступления киевского режима. Ольга Давидович рассказала о преступлении без срока давности.





Страшные кадры облетели мир ровно 10 лет назад. Запись гибели десятков человек в прямом эфире. Крики людей и их отчаянные попытки выбраться из пожара под улюлюканье толпы. Пример бесчеловечной жестокости киевского режима. Таким навсегда останется в памяти 2 мая 2014 года. Жителей Одессы, преимущественно стариков и женщин, тогда загнали в здание Дома профсоюзов и сожгли заживо. А тех, кто пытался спастись, выпрыгивая из окон, безжалостно расстреливали и избивали.

Официально тогда погибли 48 человек. Среди причин смерти огнестрельные ранения, отравление испарениями, ожоговый шок, травмы в результате падения. Еще 200 человек пострадали. Кроме того, в тот день в столкновениях на улицах Одессы от рук националистов погибли еще шестеро.





"2 мая, вроде бы, день после замечательного праздника - Дня солидарности трудящихся... был, но с 2014 года это страшная дата возрождения нацизма, фашизма на земле. Не укладывается в формат восприятия: как в городе Одесса, в городе-герое, принявшем на себя страдания Великой Отечественной войны вдруг возродилось это отребье?"

По сути киевский режим повторил то, что гитлеровские палачи устроили 81 год назад в белорусской Хатыни. Неонацисты не случайно выбрали Одессу для самой чудовищной расправы: в их сознании она была и остается самым русским городом в Украине. Трагедии предшествовал госпереворот. В стране началась тотальная украинизация, насаждение бандеровских идей, дискриминация по языковому признаку. Одесситы верили, что смогут отстоять свои права. Но власть жестоко расправилась с несогласными руками радикалов. Сожжение людей стало спланированной и скоординированной акцией устрашения, разработанной руководством киевского режима во главе с Александром Турчиновым (на тот момент исполняющим обязанности президента Украины).

Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие бывшие глава МВД Аваков, глава СБУ Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Парубий. К консультациям был привлечен олигарх Коломойский. Виктор Медведчук, лидер движения "Другая Украина"

По словам Медведчука, датой операции было назначено изначально 2 мая - день, когда проходил футбольный матч. Это объясняло наличие большого количества ультрас и более 500 радикалов "Правого сектора". Их организованно завезли в город. В руках автоматы и "коктейли Молотова". В головах - ярая ненависть к несогласным с "революцией достоинства". Эта озверевшая толпа напала на противников Евромайдана. Смела палаточный городок, избила мирных протестующих. Оставшихся активистов и случайных прохожих загнала в Дом профсоюзов.

Доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игорь Палица, который руководил акцией на месте и за ее "успешное" проведение был назначен губернатором Одесской области 6 мая этого же года. Виктор Медведчук

Впрочем, Палица не единственный, у кого карьера пошла в гору после этих кровавых событий. Что уж говорить о наказании - его никто не понес.





Например, Парубий - будущий депутат и успешный бизнесмен. Кроме поджога своих сограждан в Доме профсоюзов, как глава украинского СНБО обвиняется в России в проведении карательной операции в Донбассе. Как комендант двух майданов ответственен за замученных в подвалах антимайдановцев, расстрел своей же "Небесной сотни". Или Аваков - главный долгожитель в украинском кабмине. Полномочия министра внутренних дел сложил лишь в 2021 году. Ушел в тень и вернулся к коммерции, которой занимался еще в 90-е. Но копеечка ему капает не только от старого бизнеса. В самый разгар СВО купил крупнейший сад фундука в Закарпатье площадью 900 гектаров.





Трагедия 2 мая - это, наверное, самое ужасный, самый трагический день в моей жизни. Мне 50 лет, ничего более ужасного я не видела, потому что я это видела своими глазами. Я участница Куликова поля (площадь), соответственно, мы долгое время пытались достучаться до властей Майдана, но мы не думали, что все это обернется такой трагедией. Мы не думали, что будут убивать, мы не думали, что карательная акция пройдет в мирном, веселом, светлом, радостном городе Одесса. И поэтому для меня, конечно, 2 мая - это шок, ужас, от которого мы отходили долго. Галина, участница антимайдана в 2014 г.

Справедливое наказание, по мнению участников тех событий, должен понести и одесский политик Алексей Гончаренко, который тогда заявил в прямом эфире о "снесении лагеря сепаратистов". Он же первый с майдановскими боевиками зашел в здание Дома профсоюзов после пожара и он же кривлялся на камеру на фоне обгоревших тел. Сегодня, к слову, сидит в Раде депутатом.





Эту ситуацию исправить мы, конечно, не можем. Но чтобы были наказаны люди, если их можно назвать людьми, которые принимали в этом трагическом мероприятии участие (не знаю, как назвать правильно, мероприятие или что), чтобы они были все наказаны, и в веках осталась память о тех гражданах, людях, друзьях, которые погибли в Одессе. Николай Жигалов, участник акции памяти