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Нидерландская партия не стала слушать выступление Зеленского в парламенте

В Нидерландах депутаты парламента от партии "Форум за демократию" не стали слушать видеообращение Владимира Зеленского. Парламентарии заявили, что считают неуместным делать из украинского лидера "полусвятого" и принимать одну сторону в конфликте, основываясь на эмоциях. Депутаты припомнили далеко не либеральные деяния украинского президента, в том числе запрет политических партий и закрытие оппозиционных каналов. Смутило нидерландских политиков и то, что имя Зеленского фигурирует в "Панамском досье". Напомним, в документе сообщалось о тайных офшорах украинского президента.

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