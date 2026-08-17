Нидерландские аграрии массово вышли на протесты

Массовые протесты фермеров вспыхнули в Нидерландах. Власти пытались помешать крестьянам выехать на своих тракторах на скоростные шоссе, однако те благополучно прорвали полицейские кордоны.

Крестьянские конвои со всех сторон направляются в столицу. Причиной бунта стало ужесточение "зеленых регламентов". На днях правительство распорядилось закрыть пять птицефабрик из-за нарушения стандартов по выбросам азота.

Отношения властей страны с аграриями напоминают затяжную войну: крестьян последовательно ограничивают в праве разведения скота, выращивания злаков и так далее.

Недавно на рынки ЕС было решено допустить производителей из Южной Америки, которые демпингом обещают разорить местных фермеров.

Протесты в Нидерландах наверняка поддержат коллеги из Франции, Испании и других стран, как только закончится сезон летних отпусков у чиновников.