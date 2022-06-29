Нидерландские фермеры протестуют против сокращения выбросов азота

В Нидерландах состоялся своеобразный зоомитинг. Обеспокоенные планами правительства сократить выбросы азота, фермеры приехали к зданию правительства на тракторах. А также привели коров. По оценкам, новые правила приведут к потере животноводческих ферм, которые являются крупнейшим источником азота. Нидерланды уже несколько десятилетий превышают лимиты выбросов этих веществ.