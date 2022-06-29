ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Нидерландские фермеры протестуют против сокращения выбросов азота

В Нидерландах состоялся своеобразный зоомитинг. Обеспокоенные планами правительства сократить выбросы азота, фермеры приехали к зданию правительства на тракторах. А также привели коров. По оценкам, новые правила приведут к потере животноводческих ферм, которые являются крупнейшим источником азота. Нидерланды уже несколько десятилетий превышают лимиты выбросов этих веществ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все