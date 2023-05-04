Нидерландский политик отказалась идти на встречу с Зеленским

День поминовения, когда жители Нидерландов вспоминают жертв Второй мировой войны. Именно это должно быть в центре внимания 4 мая, а не Зеленский. "Я думаю, что его визит очень неуместен", - так написала в своем Twitter Каролин ван дер Плас, лидер Партии фермеров и член Палаты представителей Нидерландов. Она посчитала стендап-мероприятие неуместным и отказалась идти на встречу с ним.