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Нидерландский политик отказалась идти на встречу с Зеленским

День поминовения, когда жители Нидерландов вспоминают жертв Второй мировой войны. Именно это должно быть в центре внимания 4 мая, а не Зеленский. "Я думаю, что его визит очень неуместен", - так написала в своем Twitter Каролин ван дер Плас, лидер Партии фермеров и член Палаты представителей Нидерландов. Она посчитала стендап-мероприятие неуместным и отказалась идти на встречу с ним.

Ван дер Плас добавила, что заранее предупредила председателя Палаты представителей о своем отсутствии на этих переговорах. Напомним, Зеленский, который решил задержаться в Европе после атаки дронов на Кремль, внезапно всплыл в Голландии.

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