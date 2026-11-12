Нидерланды готовятся к возвращению обязательного призыва в армию. Минобороны королевства разрабатывает новую модель военной службы.

Новая схема будет вводиться поэтапно. Сначала молодых людей могут обязать заполнить анкету, затем пройти ознакомительное собеседование и медкомиссию.

При этом в Минобороны подчеркивают: пока что основой пополнения армии остается добровольный набор, а обязательный призыв рассматривается только как мера на случай серьезного кризиса или вооруженного конфликта.

Амстердам делает ставку на привлечение женщин в армию: к 2030 году их долю в войсках планируют увеличить с нынешних 13 до 30 %.