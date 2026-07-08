Западная поддержка Киева ослабевает вместе с рассыпающимся украинским фронтом. Нидерланды заявили, что достигли лимита в поддержке ВСУ.

По словам министра обороны королевства Дилан Ешилгёз-Зегериус, страна больше не имеет ресурсов для оказания военной помощи Киеву. Нидерланды уже предоставили колоссальные объемы вооружений и полностью исчерпали внутренние армейские запасы. В частности, глава оборонного ведомства ответила отказом на новые запросы украинской стороны о передаче ракет для комплексов Patriot.

С этого момента нидерландские власти сосредоточатся исключительно на дипломатическом давлении, призывая остальных участников НАТО активнее включиться в процесс снабжения Киева.

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