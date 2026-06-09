Нидерланды отказываются обучать украинских военных

Амстердам принимал участие в миссии с момента ее запуска, всего участвовали представители 14 стран. В разные периоды в качестве инструкторов привлекались военнослужащие сухопутных войск и Корпуса морской пехоты.

В целом в рамках программы с 2022 года были обучены более 63 тыс. солдат ВСУ. Известно, что сама программа продолжит работу под британским руководством, однако ее формат изменится.