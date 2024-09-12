Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по России

Тревожный сигнал. Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по военным целям в России в качестве самообороны. Об этом заявил министр обороны страны.

Брекелманс напомнил, что первая партия истребителей уже поставлена Киеву. Сейчас F-16 находятся в воздушном пространстве Украины. По словам министра, международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в 100 километрах от нее.