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Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по России

Тревожный сигнал. Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по военным целям в России в качестве самообороны. Об этом заявил министр обороны страны.

Брекелманс напомнил, что первая партия истребителей уже поставлена Киеву. Сейчас F-16 находятся в воздушном пространстве Украины. По словам министра, международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в 100 километрах от нее.

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