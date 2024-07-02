Нидерланды готовятся поставить Украине истребители F-16

Несмотря на помощь Запада, у ВСУ нет достаточных сил для каких-либо наступательных операций. Так оценивает состояние украинской армии The WallStreetJournal. Ресурсов, которыми располагает Киев, достаточно только для восполнения потерь и некоторых резервов. Издание приводит также слова неназванного украинского чиновника о том, что перед ВСУ сейчас стоит задача "использовать западное оружие для удержания позиций".