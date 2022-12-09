Нидерланды намерены помочь Украине в восстановлении энергетики

Правительство Нидерландов намерено помочь Украине в приобретении необходимого оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Речь идет о сумме в 18 миллионов евро. Уточняется, что помощь также будет включать в себя трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения. В общей сложности Амстердам выделил 180 миллионов евро, чтобы помочь Киеву пережить зиму.