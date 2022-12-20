Нидерланды первыми в Европе извинились за работорговлю

Нидерланды признали свою историческую роль в распространении работорговли. Официальные извинения за это принес премьер страны Марк Рютте от лица правительства. Он заявил, что на протяжении многих лет Нидерланды поощряли рабовладение и таким образом обогащались. Впрочем, компенсация потомкам попавших в рабство людей не предлагается. Вместо этого 200 млн евро будут выделены на повышение осведомленности людей о связанном с рабовладением прошлом. За 16-17 века голландцы перевезли около 600 тыс. человек из Африки в Южную Америку и на острова Карибского моря. Стоит отметить, что Нидерланды стали первой европейской страной, которая принесла извинения за свою историческую роль в работорговле.

