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Нидерланды первыми в Европе извинились за работорговлю
Нидерланды признали свою историческую роль в распространении работорговли. Официальные извинения за это принес премьер страны Марк Рютте от лица правительства. Он заявил, что на протяжении многих лет Нидерланды поощряли рабовладение и таким образом обогащались. Впрочем, компенсация потомкам попавших в рабство людей не предлагается. Вместо этого 200 млн евро будут выделены на повышение осведомленности людей о связанном с рабовладением прошлом. За 16-17 века голландцы перевезли около 600 тыс. человек из Африки в Южную Америку и на острова Карибского моря. Стоит отметить, что Нидерланды стали первой европейской страной, которая принесла извинения за свою историческую роль в работорговле.
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