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Нидерланды первый улов сельди в благодарность передадут немецким врачам

Нидерланды первый улов сельди в благодарность передадут немецким врачам

За все время пандемии Германия приняла из Нидерландов более 100 пациентов. Всего из страны передадут около 4 тысяч сельдей, приготовленных в виде известного национального деликатеса Мaatjes.

Вылов сельди в Нидерландах обычно начинается в июне и длится по август. Традиционно начало сезона отмечается массовыми гуляниями, ярмарками, а выручка от продажи рыбы идет на благотворительность.

Инфо: БелТА

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