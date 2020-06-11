Нидерланды первый улов сельди в благодарность передадут немецким врачам

За все время пандемии Германия приняла из Нидерландов более 100 пациентов. Всего из страны передадут около 4 тысяч сельдей, приготовленных в виде известного национального деликатеса Мaatjes.



Вылов сельди в Нидерландах обычно начинается в июне и длится по август. Традиционно начало сезона отмечается массовыми гуляниями, ярмарками, а выручка от продажи рыбы идет на благотворительность.



Инфо: БелТА



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