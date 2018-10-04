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Нидерланды продолжают искать российский след в деле о катастрофе малайзийского Boeing в Украине

Власти заявили о предотвращении попытки взлома Организации по запрещению химического оружия в Гааге со стороны россиян. Подозреваемые в кибератаке, якобы, хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении рейса. Напомню, в апреле этого года из страны выслали четверых россиян. По данным голландских спецслужб, они имели российские дипломатические паспорта и, вероятнее всего, связаны с ГРУ.

В МИД России данные заявления назвали шпиономанией. А комитет Совета Федерации по международным делам сообщил, что Кремль обязательно ответит на высылку российских граждан: "Меры будут зеркальными, наша реакция будет однозначной".  

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