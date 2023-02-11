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Нидерланды заявили о нежелании передавать Украине военные самолеты

Нидерланды вслед за другими европейскими странами заявили о нежелании передавать Украине военные самолеты.

К настоящему моменту только Лондон пообещал отыскать в своем авиапарке подходящие боевые машины, но тоже ничего твердо не гарантировал. Однако в Киеве уж бросили клич, приглашая иностранных пилотов. Неофициально им обещана зарплата в 100 тысяч долларов ежемесячно.

Пентагон возобновляет секретные операции в Украине

Хоть с авиацией не задалось, но официальный Киев демонстрирует активность в других военных сферах. Как сообщает издание The Washington Post, Пентагон готов возобновить секретные операции на территории Украины. Военные уже запросили финансирование у Конгресса.

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