Нидерланды заявили о нежелании передавать Украине военные самолеты

К настоящему моменту только Лондон пообещал отыскать в своем авиапарке подходящие боевые машины, но тоже ничего твердо не гарантировал. Однако в Киеве уж бросили клич, приглашая иностранных пилотов. Неофициально им обещана зарплата в 100 тысяч долларов ежемесячно.