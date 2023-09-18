Выяснилось, передислокация создает серьезные проблемы: спать солдатам приходится под открытым небом, а питаться - чем бог пошлет. Военные жалуются, им приходится пробираться лесом к ближайшему супермаркету, чтобы за свой счет закупиться хлебом и консервами.

Характерно, что только за последние полгода польское правительство объявило о заключении военных контрактов на десятки миллиардов долларов: например, Корея должна поставить тысячу танков и сотни бронемашин, Штаты передают ракетные системы "Хаймарс" и поставляют самолеты. Однако, судя по голодающим солдатам, новый парадный мундир Польше не по росту, у местного милитаризма заплатки на локтях и прорехи на коленях.