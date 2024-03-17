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Нигер потребовал срочного вывода американских войск из страны - Reuters
Нигер разорвал военное соглашение с США и потребовал срочного вывода американских войск из страны. Об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что "решение вступает в силу немедленно". В публикации отмечается, что оно последовало вслед за визитом американских чиновников, которые не проинформировали власти ни о составе делегации, ни о дате ее прибытия или повестке дня.
Отметим, что до лета 2023 года Нигер являлся ключевым партнером США в сфере безопасности в Африке. Здесь находились более тысячи американских военнослужащих на двух базах, в том числе дронов. При этом они никогда не утруждали себя информированием о полетах авиации, нарушая тем самым воздушное пространство африканских стран.
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