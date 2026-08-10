Никаких гетр и кепок: Рига подготовила список запрещенных к ввозу товаров из России и Беларуси

МИД Латвии подготовил список товаров, запрещенных к ввозу из России и Беларуси.

Под запрет Риги теперь попадают печатные книги, газеты, журналы и любые другие изделия полиграфической промышленности.

Кроме того, латвийские дипломаты развернули войну против гардероба и досуга: латвийский МИД намерен полностью перекрыть импорт одежды, готовых текстильных изделий, обуви, головных уборов, детских игрушек, спортивных принадлежностей и даже обычных гетр.

Документ планируют утвердить на заседании правительства республики не позднее 25 августа, а в силу этот абсурдный регламент вступит уже с 1 сентября