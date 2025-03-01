Никаких предпосылок для корректировки уровня индекса потребительских цен нет - МАРТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в начале года приняло тарифную тетрадь, где расписано, на сколько могут вырасти цены по тем или иным позициям. Подробнее о том, что в этой тетради, рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.

"Тарифная тетрадь сформирована исходя из уровня индекса потребительских цен, который определило руководство страны на текущий 2025 год. Поэтому до начала календарного года определены четкие позиции, по которым государство видит, что можно поднять цены, тарифы на товары, работы, услуги либо будет стараться держать их на прежнем уровне. Поэтому за истекший период текущего года (это уже почти 2 месяца) у нас все идет в рамках установленных заданий. Никаких всплесков или предпосылок для того, чтобы у нас корректировать уровень ИПЦ (индекс потребительских цен), на сегодняшний день не имеется", - заверил глава ведомства.