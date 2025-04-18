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Никаких ракет Taurus. В Германии тысячи людей вышли на антивоенные протесты
Готовность будущего канцлера ФРГ Мерца поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Украину вывела на улицы тысячи немецких граждан. Мирные антивоенные марши прошли более чем в сотне городов страны.
Люди выступают против агрессивной политики официального Берлина и призывают прекратить накачивать Украину оружием. В руках демонстрантов плакаты с надписями "Оружие - это проблема, а не решение" и "Никаких ракет Киеву". На плакатах также были антинатовские лозунги, такие как "Германия: выйди из НАТО. НАТО: выйди из Германии".
Накануне Мерца критиковали из-за океана. Американский профессор Гилберт Доктороу заявил, что будущий канцлер хочет рискнуть и сделать ФРГ непосредственным участником конфликта в Украине. Ведь намерение Берлина предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus делает Германию законной целью России.