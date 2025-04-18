Никаких ракет Taurus. В Германии тысячи людей вышли на антивоенные протесты

Готовность будущего канцлера ФРГ Мерца поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Украину вывела на улицы тысячи немецких граждан. Мирные антивоенные марши прошли более чем в сотне городов страны.

Люди выступают против агрессивной политики официального Берлина и призывают прекратить накачивать Украину оружием. В руках демонстрантов плакаты с надписями "Оружие - это проблема, а не решение" и "Никаких ракет Киеву". На плакатах также были антинатовские лозунги, такие как "Германия: выйди из НАТО. НАТО: выйди из Германии".